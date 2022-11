Scontro tra auto e moto a Castelfranco, ferito un ragazzo

Nel tardo pomeriggio di oggi, poco dopo le 17.30, si è verificato un incidente in corso Martiri, alle porte del centro di Castelfranco Emilia. Una Fiat 500 e una moto da cross 50cc hanno impattato in corso Martiri, in corrispondenza dell'incrocio con via Ponchielli dove si trova il distributore di carburante Q8. L'esatta dinamica dello scontro è al vaglio della Polizia Locale.

Il ragazzo in sella alla moto è finito contro il cordolo a bordo strada ed è stato sbalzato a terra. Il giovane è stato soccorso dal 118, con anche il supporto del medico, per poi essere trasportato in Ospedale. Il centauro è rimasto cosciente, pur avendo riportato diverse ferite. Al momento non sarebbe il pericolo di vita.

Gli agenti della Polizia Locale stanno ricostruendo l'accaduto. La viabilità è rimasta regolare.