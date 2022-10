Cade in moto mentre rientra a casa, 17enne in rianimazione

Ieri pomeriggio intorno alle ore 15 un giovane di appena 17 anni è rimasto vittima di un grave incidente, mentre era in sella alla sua moto da cross 125cc. Il ragazzo stava percorrendo la strada provinciale 32 di Frassinoro, dirigendosi verso il paese dove risiede con la famiglia. Per ragioni da accertare ha perso l'equilibrio ed è finito a terra: un impatto molto violento nel quale ha riportato lesioni preoccupanti.

Il ragazzo è stato soccorso da un'ambulanza del 118 e in seconda battuta dall'elicottero: una volta stabilizzato e intubato, il 17enne è stato trasportato all'Ospedale Maggiore di Bologna. Si trova ricoverato in Terapia Intensiva e in prognosi riservata, in condizioni che sarebbero critiche.

Sul posto sono giunti per i rilievi del caso i Carabinieri e la viabilità è stata interrotta.