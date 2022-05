Incidente mortale a Cortile di Carpi, muore un centauro 60enne

Un tragico incidente è costato la vita ad un motociclista poco prima delle ore 19 di ieri. E' accaduto lungo la provinciale 468 Motta, esattamente all'incrocio con via Chiesa Cortile. Il centauro, il 60enne Giuseppe Magnanini, si è scontrato con un furgone, per cause ancora al vaglio della Polizia Locale.

A seguito dell'impatto l'uomo è stato sbalzato a terra e di fatto è deceduto sul colpo. Illeso invece il conducente del furgone.

A nulla sono serviti i tentativi di rianimazione del 118, nè l'intervento dell'eliambulanza fatta arrivare da Bologna. La salma è stata recuperata dalle onoranze funebri e messa a disposizione dell'autorità giudiziaria.

L'incidente, gestito dalla Polizia Locale Terre d'Argine, ha comportato la chiusura della Provinciale Motta per almeno due ore.