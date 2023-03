Massa Finalese: moto si schianta contro un trattore, grave un 16enne

Grave incidente nella prima mattina di ieri a Massa Finalese. Il sinistro è avvenuto lungo via Albero e secondo quanto ricostruito un giovanissimo di 16 anni che viaggiava sul sulla sua moto quando, per cause ancora da chiarire avrebbe tamponato un trattore.

A seguito dell'impatto il giovane è stato sbalzato con violenza sull'asfalto riportando gravi lesioni. Subito sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con ambulanza e l'elisoccorso da Bologna. Dopo aver trattato il giovane sul posto e stabilizzato lo hanno trasportato in eliambulanza all’ospedale Maggiore di Bologna. Le sue condizioni sarebbero gravi e la prognosi è riservata.

I rilievi del caso sono stati in carico alla Polizia Locale di Finale Emilia.