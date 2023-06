Esce di strada con la moto, settantenne ricoverato in Terapia intensiva

Ieri pomeriggio intorno alle 13 si è verificato un incidente in via per Mirandola, nel tratto compreso tra le frazioni di Massa Finalese e Pavignane. Un motociclista ha perso il controllo del proprio mezzo in una semicurva, all'altezza dell'azienda agricola Le Rondini, ed è finito fuori strada.

L'uomo, un settantenne, ha riportato gravi lesioni a seguito della caduta ed è stato soccorso in prima battuta dai sanitari giunti in ambulanza, per poi essere caricato a bordo dell'elisoccorso giunto da Bologna. E' stato trasportato all'Ospedale di Baggiovara, dove si trova ricoverato in Terapia Intensiva: la prognosi medica p ancora riservata.

Sul posto la Polizia Locale dell'Area Nord per ricostruire l'accaduto i rilievi potranno accertare le cause dell'incidente, che al momento pare essere stato autonomo.