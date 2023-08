Impatto con un furgone sulla Statale Nord, gravissimo un motociclista

Poco prima delle ore 16.30 si è verificato un grave incidente stradale alle porte di Mirandola. Lo scontro ha riguardato un furgone e una moto, che stavano percorrendo la Statale Nord ed è avvenuto in un tratto rettilineo, compreso fra gli incroci con via delle Valli e via Forcole.

Il motociclista è stato sbalzato a terra dopo il violento impatto. Sul posto sono accorsi i soccorsi del 118 insieme agli agenti della Polizia Locale di Mirandola.

Il ferito, residente a San Felice, è stato poi preso in carico dall'eliambulanza, fatta arrivare da Parma. L'uomo ha riportato lesioni particolarmente serie ed è stato trasportato al Maggiore di Parma in codice di massima gravità, in pericolo di vita.

Gli agenti hanno chiuso al transito momentaneamente la Statale 12 per i rilievi e per gli accertamenti che sono ancora in corso. Si segnalano disagi alla circolazione in ambo le direzioni.