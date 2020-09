Schianto in moto sulla Pedemontana, muore un 74enne

Erano circa le 20.20 quando si è verificato un drammatico incidente lungo la Pedemontana, all'altezza del comune di Fiorano, non lontano dal cavalcavia di via Giardini. Per cause da accettare un motociclista ha impattato frontalmente contro un'auto, mentre procedeva verso Sassuolo.

Il centauro, un uomo di 74 anni, è deceduto sul colpo a seguito della caduta. Inutili i soccorsi da parte del 118, intervenuto con ambulanza è automedica.

Sul posto per i rilievi i Carabinieri di Maranello.