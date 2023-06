Perde il controllo sulla rotatoria, ferito un motocilcista sulla Nuova Pedemontana

Oggi pomeriggio, pochi minuti dopo le ore 17, si è verificato un incidente nel nuovo tratto della Pedemontana, in corrispondenza della rotatoria con via Belvedere, nel territorio di Castelvetro. Coinvolto un motocilcista, in sella ad una potente Kawasaki Ninja: da una prima ricostruzione pare che si sia trattato di un incidente autonomo.

Il centauro avrebbe perso il controllo del mezzo mentre percorreva la rotonda, finendo per schiantarsi contro il guardrail.

Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118, seguita anche dell'elisoccorso di Pavullo. Il ferito è stato soccorso e poi trasportato all'ospedale di Baggiovara. Al momento non si conoscono le sue esatte condizioni, ma non si troverebbe in pericolo di vita.

Per i rilievi dell'incidente è intervenuta la Polizia Locale delle Terre di Castelli, che ha anche chiuso al transito la Pedemontana in direzione del bolognese.