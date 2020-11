Incidente in moto sullo sterrato a Serramazzoni, grave un ventenne

Oggi poco dopo le ore 18 un giovane di vent'anni è caduto mentre percorreva un tratto sterrato in sella ad una moto in località Fondaccia, alle porte di Serramazzoni. La caduta gli è costata un importante trauma cranico.

Sul posto è intervenuto il 118 co l'ambulanza e poi con l'elisoccorso. Una volta tabilizzato, il motociclista è stato trasferito in volo all'Ospedale di Baggiovara con il condice di massima gravità. Si trova ricoverato in Terapia Intensiva e non si conoscono al momento le sue precise condizioni.