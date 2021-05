Scontro tra auto e moto in via Montanara, ferito il centauro

Pochi minuti prima delle 17.00 si è verificato un incidente all'incrocio tra via Montanara e via Santa Liberata, a Spilamberto. La BMW condotta da un giovane che procedeva su via Santa Liberata in direzione del centro abitato ha impattato contro una moto Aprilia che percorreva via Montanara. Nell'impatto il centauro, un uomo di mezza età, è finito a terra riportando diversi traumi.

Il motociclista è stato soccorso dal 118 intervenuto con Ambulanza, Automedica ed Elisoccorso. Una volta stabilizzato è stato caricato in ambulanza per essere poi traferito all'ospedale. Non sarebbe in pericolo di vita. Illeso invece l'automobilista.

I rillievi sono a cura della Polizia Locale delle Terre di castelli, mentre i Carabinieri hanno getsito la viabilità. Entrambe le strade sono state chiuse al transito in corrispondenza dell'incrocio.