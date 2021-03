Incidente in strada Pomposiana, centauro finisce nel fosso

Un giovane è stato soccorso dal 118 e portato in ospedale, dopo un violento impatto. Non è in pericolo di vita

Questa sera, intorno alle ore 20, un motociclista è stato protagonista di un brutto incidente alla periferia di Modena. Il giovane è infatti finito fuori strada percorrendo una semicurva in via Pomposiana, in corrispondenza dell'ingresso dell'Autodromo. La moto è finita nel fosso sul margine destro della carreggiata.

Il ferito è stato soccorso da ambulanza e automedica, stabilizzato e portato al vicino ospedale di Baggiovara. Ha riportato diversi traumi seri, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto per accertamenti la Polizia di Stato. Non risultano al momento altri veicoli coinvolti, elemento che fa propendere per un errore di guida del centauro.