Tamponamento e rovinosa caduta in moto, centauro ferito in Tangenziale

Questa mattina intorno alle ore 11.15 una moto e un'auto sono rimaste coinvolte in un incidente lungo la Tangenziale di Modena. E' accaduto in direzione Bologna, sul ponte che sovrasta strada Albareto, tra le uscite 6 e 7.

Una moto Yamaha di grossa cilindrata ha tamponato una Renault Captur che la precedeva, colpendo la ruota posteriore dell'auto. Il motociclista ha perso il controllo del mezzo ed è finito sull'asfalto, scivolando per alcune decine di metri prima di sbattere contro il guardrail che separa i due sensi di marcia della Tangenziale. L'esatta dinamica dello scontro è al vaglio della Polizia Locale.

Il centauro è stato soccorso dai sanitari e dal medico del 118 e dopo aver ricevuto le prime cure del caso è stato caricato in ambulanza per poi essere trasportato all'Ospedale di Baggiovara. L?uomo è rimasto cosciente e non è apparso in pericolo di vita.

Si segnala coda in tangenziale, direzione Bologna, in corrispondenza del sinistro.