Incidente in moto a Carpi, muore un poliziotto

Scontro nel pomeriggio con un'auto in via Roosevelt. Il ferito è stato trasportato in condizioni critiche all'Ospedale Maggiore, ma non ce l'ha fatta

Ancora una tragedia sulle nostre strade, ancora una volta un motociclista perde la vita in un incidente. Lo scontro è avvenuto oggi pomeriggio a Carpi, poco dopo le ore 18, e ha coinvolto il centauro e un'auto in via Roosevelt, in corrispondenza dell'incrocio con via Lago d'Idro. L'impatto è stato molto violento e il motociclista è finito a terra.

Soccorso dal 118 e trasferito dall'elisoccorso all'Ospedale Maggiore di Bologna, l'uomo è apparso subito in condizioni molto gravi. Purtroppo poco dopo l'arrivo nel nosocomio è deceduto.

La vittima è Fabio Terzilli, 48 anni, agente della Polizia di Stato presso il commissariato di Carpi, che si trovava sulla propria moto personale libero dal servizio.

I rilievi dell'incidente sono a cura della Polizia Locale.