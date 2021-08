Scontro in via Emilia Est, morto un motociclista di 26 anni

Una Ducati ha impattato contro un'auto che stava compiendo un'inversione ad U in via Emilia Est. Inutili i tentativi di rianimazione per il centauro, ricoverata la passeggera in sella con lui. Illeso l'automobilista

Tragico incidente nel primo pomeriggio in via Emilia Est a Modena. Un giovane ha perso la vita dopo essersi scontrato con la sua moto contro un'auto. E' accaduto alle ore 15.00 all'altezza della Farmacia Comunale del Pozzo.

Secondo la prima ricostruzione fornita dai testimoni la Peugeot 206 avrebbe compiuto una inversione ad U reinmettendosi sulla via Emilia da un parcheggio. La Ducati che viaggiava in direzione del centro storico ha impattato contro la portiera anteriore destra dell'auto: l'uomo e la donna in sella sono stati sbalzati violentemente a terra.

Sul posto è intervenuto il 118. Ad avere la peggio è stato il centauro, un 26enne modenese - che è stato sottoposto a rianimazione cardiopolmonare. I tentativi del personale medico sono purtroppo stati vani. Ferita gravemente anche la ragazza, accompagnata all'ospedale di Baggiovara in ambulanza, ma non in pericolo di vita. Illeso, ma scosso, il 71enne alla guida dell'auto.

I rillievi dell'incidente sono stati eseguiti dalla Polizia Locale che ha anche regolato a senso unico alternato il traffico in via Emilia ed è stata chiusa la strada nel tratto compeso tra via del Pozzo e via Scanaroli.