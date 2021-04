Schianto in via Giardini, motociclista 25enne muore dopo l'arrivo in ospedale

Drammatico incidente intorno alle 12.30 in zona Ubersetto. Soccorsi tempestivi, ma il giovane non ce l'ha fatta

Un'auto e una moto si sono scontrate oggi alla periferia di Formigine. Purtroppo l'impatto e la successiva caduta si sono rivelate fatali per il giovane motocliclista, che viaggiava in sella ad una moto Yamaha. Il centauro si è sontrato con una Volkswagen Golf lungo via Giardini Sud, all'altezza dello svincolo con via della Fornace.

Il personale sanitario del 118 e l'automedica di Maranello hanno soccorso il 25enne, S.G., che è apparso subito in condizioni molto gravi. Trasportao all'Ospedale di Baggiovara con la massima urgenza, è purtroppo deceduto di lì a poco.

I rilievi sono stati eseguiti dalla Polizia Locale.