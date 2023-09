Ennesimo incidente in moto a Castelfranco: tre feriti, grave un 21enne

Il territorio di Castelfranco continua a rivelarsi critico per i motociclisti, con numerosi incidenti gravi e meno gravi che si sono susseguiti nel corso delle ultime settimane. L'ultimo in ordine di tempo è avvenuto ieri, intorno alle 17.30, quando una moto si è scontrata frontalmente con un'auto. E' accaduto in via Solimei, nelle prime campagne a sud del centro abitato, nei pressi dell'incrocio con via Gobetti.

Sulla moto si trovavano due giovani, di 21 e 15 anni. Entrambi sono finiti a terra dopo il violento impatto, riportando conseguenze serie. L'ambulanza del 118 intervenuta in prima battuta sul posto ha chiesto l'intervento di due elicotteri, fatti convergere da Bologna e da Pavullo. Il primo ha fatto rientro nel capoluogo felsineo trasportando il più grave dei due giovani, il 21 enne, ricoverato in codice rosso all'Ospedale Maggiore.

Elipavullo ha invece accompagnato a Baggiovara il 15enne, che ha riportato lesioni meno preoccupanti e non si trova in pericolo di vita. Anche l'automobilista, un uomo di 64 anni, è stato portato presso il Pronto Soccorso modenese.

Sulla dinamica dell'incidente sta facendo luce la Polizia Locale di Castelfranco Emilia.