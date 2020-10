Scontro con un'auto in via Vignolese, grave un motociclistica

Intorno alle ore 8.45 si è verificato un incidente lungo via Vignolese, in zona San Donnino. Una Lancia Ulysse condotta da un uomo di mezza età ha impattato violentemente contro una moto Triumph guidata da un giovane, in corrispondenza dell'incrocio con via del Mulino. L'esatta dinamica è ancora da accertare.

Il centauro ha sbattuto contro il parabrezza dell'auto ed è stato sbalzato a terra. Il giovane è stato soccorso dal 118 con ambulanza e automedica ed è stato immobilizzato per poi essere trasferito all'ospedale di Baggiovara. Il ferito è rimasto cosciente, ma ha riportato traumi seri. Illeso invece l'automibilista.

Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale per i rillievi e per la gestione del traffico. Via Vignolese è stata temporaneamente interrotta e riaperta a tratti con circolazione a senso unico alternato.