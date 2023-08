Scontro con un'auto in via Emilia Est, molto grave uno scooterista

Pochi minuti dopo le 19 si è verificato un grave incidente in via Emilia Est, in prossimità della rotatoria con la Tangenziale. Un'auto e uno scooter sono entrati in contatto nella curva di accesso alla rotatoria, sulla corsia di uscita verso il centro cittadino.

Il motociclista è finito a terra nell'impatto, mentre l'auto ha terminato la propria corsa contro il guardrail. Sbalzato di sella, l'uomo è rimasto ferito, parzialmente incastrato sotto l'automobile, una Fiat 500L. Soccorso da alcuni testimoni e poi dal 118, ha ricevuto le prime cure per poi essere trasportato in ospedale. Avrebbe riportato lesioni gravi, ma le sue esatte condizioni al momento non sono note.

Sul posto per i rilievi e la gestione del traffico la Polizia Locale.