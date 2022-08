Schianto in viale Amendola, ferita una motociclista

Pochi minuti dopo le ore 16 si è verificato un incidente in viale Amendola, precisamente all'incrocio con via Pisano. Da una prima ricostruzione, pare che una moto che viaggiava lungo il viale in direzione di via Gobetti si sia scontrata contro un'auto che, provenendo dalla direzione opposta, stava svoltando in via Pisano.

La motociclista ha impattato contro la portiera destra dell'auto ed è rovinata a terra, riportando alcuni traumi. Soccorsa da un'ambulanza del 118, è stata caricata a bordo per ricevere le prime cure e poi essere trasportata all'ospedale di Baggiovara. Non si trova in condizioni gravissime.

La Polizia Locale si sta occupando dei rilievi dell'incidente, sentendo i testimoni. I veicoli che percorrono il viale provenendo da via Giardini sono incanalati nella strada laterale (via Bertoli) e proseguono poi la marcia da via Pisano.