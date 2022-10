Incidente in via Vignolese tra auto e moto: grave un 18enne

Nel pomeriggio di ieri intorno alle ore 17.00 si è verificato un grave incidente nel quale è rimasto gravemente ferito un giovane di 18 anni.

Secondo una prima ricostruzione il sinistro, avvenuto in via Vignolese all'incrocio con via Campi, avrebbe coinvolto uno scooter e un'auto. Per cause ancora da accertare il 18enne in sella alla moto sarebbe stato travolto dall'altro mezzo e sbalzato sull'asfalto.

Sul posto sono subito giunti i sanitari del 118 con ambulanza e automedica per prestare i primi soccorsi. A seguito dell'impatto il motociclista ha riportato un serio trauma cranico. Il giovane 18enne è stato quindi trasportato all'Ospedale di Baggiovara in gravi condizioni.

Sul posto anche i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza la strada e i mezzi incidentati