Rifiuta l'alcoltest e scappa dal Pronto Soccorso dopo un incidente, denunciato un 41enne

Nella tarda serata di domenica 20 novembre, verso le 23.30, sulla strada Nazionale per Carpi all’intersezione con via Zappellaccio si è verificato un incidente stradale. Ad entrare in collisione sono state una Renault Clio condotta da una giovane donna che procedeva in direzione di Carpi e una Toyota Yaris che, provenendo dalla direzione opposta, ha svoltato in via Zappellaccio.

Sul posto per i rilievi di legge è subito intervenuta una pattuglia della Polizia locale di Modena, oltre al 118 per i soccorsi. Il conducente della Yaris, un uomo di nazionalità straniera, è infatti rimasto lievemente ferito ma soprattutto non è apparso per nulla lucido e ha dato in escandescenze durante il trasporto in ambulanza.

Giunto al Pronto soccorso ha rifiutato gli accertamenti urgenti finalizzati a rilevare la presenza di alcol e sostanze stupefacenti nel sangue e si è invece allontanato a piedi dall’ospedale. Di conseguenza, al 41enne sono stati contestati i reati definiti dall’articolo 186 e 187 del Codice della strada con immediato ritiro della patente e sequestro dell’automobile di proprietà. Sarà ora l’Autorità giudiziaria a decidere in quale misura applicare la sanzione penale ed eventuali sanzioni accessorie, la detrazione dei punti e la durata della sospensione del documento di guida da uno a due anni. Inoltre, la sanzione potrà essere aumentata da un terzo alla metà, dal momento che i fatti sono stati commessi nelle ore notturne.