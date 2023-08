Motociclista ferito sulla Nazionale per Carpi dopo lo scontro con un trattore

Incidente sulla Nazionale per Carpi questa mattina intorno alle 11.45. Lo scontro ha coinvolto una moto e un trattore che procedevano in direzione del Capoluogo in un tratto rettilineo compreso tra Ganaceto e Lesignana. Da una prima ricostruzione sommaria, pare che il trattore con annesso rimorchio stesse svoltando a sinistra per imboccare un passo quando è stato colpito dalla moto che sopraggiungeva alle sue spalle.

Il motociclista è stato sbalzato a terra nel campo, ma è rimasto cosciente ed è riuscito in un primo momento a rialzarsi sulle proprie gambe. Soccorso in prima battuta da un infermiere che si trovava a passare in zona, è stato poi assistito dal 118 con ambulanza e automedica, il centauro è stato trasportato all'Ospedale di Baggiovara. Non sarebbe in pericolo di vita. Illeso invece il giovane alla guida del mezzo agricolo.

Sul posto per i rilievi e la gestione della viabilità la Polizia Locale di Modena: il traffico procede a senso unico alternato e si registrano rallentamenti in ambo le direzioni.