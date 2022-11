Grave una ragazza travolta da un furgone a Nonantola

Poco prima delle 17.30 di oggi pomeriggio si è verificato un grave incidente di Nonantola. Una ragazza è stata investita da un furgone in via Vittorio Veneto, precisamente all'incrocio con via Dei Borghi.

La giovane tata urtata violentemente dal cofano anteriore del mezzo, un Iveco cassonato di una impresa artigiana che procedeva in direIine del bolognese, per poi essere sbalzata sull'asfalto. L'esatta dinamica che ha portato all'investimento dovrà essere vagliata dalla polizia locale dell'Unione del Sorbara.

La vittima è rimasta cosciente ma ha riportato un forte trauma cranico e una sospetta frattura una gamba: Soccorsa da ambulanza e automedica del 118, è poi stata trasportata di Baggiovara.

Gli agenti della Municipale hanno regolato il traffico ha senso unico alternato stanno procedendo con i rilievi del caso.