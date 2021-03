Travolto da un camion a Novi, ferito un ragazzo di 22 anni

Intorno alle ore 18.30 un pedone è stato investito da un mezzo pesante lungo via Provinciale Modena, alle porte di Novi. E' accaduto tra gli incroci con le vie Ligabue e Buonarroti, per cause al vaglio della Polizlia Locale delle Terre d'Argine. L'impatto è stato violento, tanto che il giovane è rimasto schiacciato sotto il camion ed è stato chiesto l'aiuto dei Vigili del Fuoco per poterlo estrarre.

Il personale dell'ambulanza arrivata da Carpi si è sincerato delle sue condizioni e ha poi fatto intervenire si a l'automedica che l'elisoccorso. Il ferito, un cittadino straniero di 22 anni residente in zona, è stato poi caricato sull'eliambulanza per essere trasferito al Maggiore di Bologna. A quanto si apprende non sarebbe in pericolo di vita.