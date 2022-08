Incidente sulla Nuova Estense, automobilista ferita nello scontro con un furgone

Questa pattina poco dopo le ore 6 sei è verificato l'ennesimo incidente lungo la Statale 12 Nuova Estense, nel territorio di Serramazzoni. Lo scontro ha riguardato un furgone Citroen che procedeva verso la montagna e una Renault Captur che viaggiava in direzione opposta: un impatto semifrontale - avvenuto in una curva all'altezza del distributore Esso - a seguito di un'invasione di corsia, sulla quale stanno facendo luce i Carabinieri.

Ad avere la peggio la conducente dell'auto, che è stata soccorsa dal 118 intervenuto con ambulanza e automedica. La donna è stata portata in ospedale: le sue condizioni non sarebbero tali da metterla in pericolo di vita. Nessuna conseguenza invece per l'altro conducente.

Sul posto anche i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dei veicoli. Il traffico è stato bloccato in ambo i sensi di marcia per circa due ore per consentire i rilievi, la pulizia dai detriti e la rimozione dei mezzi.

Poco più a monte, ieri verso le 19 si è verificato un altro incidente con la fuoriuscita di strada autonoma da parte di un'auto. Il conducente è stato trasportato in ospedale dal 118 e anche in questo caso non ha riportato lesioni troppo serie. Anche l'elisoccorso è intervenuto, ma senza poi essere utilizzato per ospedalizzare il ferito.