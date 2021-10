Scontro fra tre auto sulla Nuova Estense, 4 feriti e traffico in tilt

Incidente all'ora di punta, circolazione a senso unico alternato e lunghe code in ambo le direzioni, Non gravi le persone coinvolte

Questa mattina intorno alle ore 8 si è verificato un incidente che ha coinvolto tre autovetture lungo la nuova Estense, nel tratto compreso tra la rotatoria di via Vignolese e quella di Vaciglio. La dinamica è al vaglio delle forze dell'ordine, ma a seguito dello scontro una vettura è finita nel fosso a bordo strada e altre due sono rimaste sulla carreggiata.

In totale quattro le persone coinvolte nel sinistro, tre adulti e un bambino. Sono stati tutti trasportati in ospedale per accertamenti, ma non avrebbero riportato lesioni serie.

Sul posto la Polizia Locale di Modena per i rilievi, mentre il personale di Anas ha regolato il traffico e provveduto al recupero dei mezzi. Si procede a senso unico alternato, con lunghe code in ambo i sensi di marcia. Il traffico è di fatto rimasto paralizzato tra Modena e Montale.