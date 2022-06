Ennesimo incidente nei pressi della Ceramica Serra, auto capottata

Il tratto della Statale 12 (Nuova Estense) nei pressi dello stabilimento della ceramica Serra e del distributore di carburante Esso è stato ancora una volta teatro di un incidente stradale. E' accaduto oggi intorno alle ore 14.20, quando un'automobilista ha perso il controllo della propria auto, finendo fuori dalla carreggiata e capottandosi.

Il conducente è stato soccorso dai Vigili del Fuoco e dal 118: una volta estratto dall'abitacolo è stato caricato in ambulanza. Fortunatamente non pare ave riportato lesioni particolarmente gravi. L'eliambulanza che era stata attivata è potuta rientrare senza il ferito, che è stato accompagnato in ospedale in ambulanza.

Al momento non risultano altri veicoli coinvolti e si propende quindi per un incidente autonomo. Il fatto ha causato almeno un'ora di code in ambo le direzioni.