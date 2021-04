Tamponamento a Torre Maina, ferito un motociclista

L'incidente si è verificato a metà mattina, e ha causato una congestione del traffico sulla Nuova Estense in direzione sud

Torre Maina. E' accaduto intorno alle 10.30 di questa mattina, sulla Nuova Estense, l'incidente che ha visto coinvolto un camion e una motocicletta che viaggiavano in direzione sud. A causa di un'improvvisa congestione del traffico, il mezzo ha rallentato: per la motocicletta che viaggiava in coda, il tamponamento è stato inevitabile.

Nell'impatto, è rimasto ferito il motociclista: il 50enne è stato trasportato d'urgenza, per mezzo dell'elisoccorso, all'Ospedale di Baggiovara. Non si conoscono le sue condizioni, ma pare che in seguito allo schianto sia rimasto cosciente. Sul posto, anche un'ambulanza.

Immediatamente è intervenuta la Polizia Locale, sia per i rilievi del caso, che per la gestione del traffico, evidentemente congestionato. La coda chilometrica che si era formata sulla statale, sembra ora essersi smaltita.