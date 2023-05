Frontale sulla Panaria Bassa, due feriti alle porte di Modena

Poco prima delle 15.30 di oggi pomeriggio si è verificato un incidente lungo la Panaria Bassa (strada di Villavara), nel tratto compreso tra il bivio per Albareto e la frazione di Villavara. Un'auto e un furgoncino si sono scontrati semi-frontalmente e a seguito dell'impatto sono finiti nel fosso a margine della carreggiata.

Entrambi i conducenti sono stati soccorsi dal 118, intervenuto con due ambulanze e l'automedica. Gli automobilisti hanno riportato lesioni serie, ma nessuno dei due si trova attualmente in pericolo di vita. Entrambi sono stati trasportati all'Ospedale di Baggiovara.

Per gestire soccorsi e rilievi è intervenuta sul posto la Polizia Locale di Modena. La strada è rimasta chiusa per circa un'ora, poi la circolazione è ripresa a senso unico alternato. Si segnalano rallentamenti in entrambi i sensi di marcia.