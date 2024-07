Incidente sulla Panaria, ben nove persone ferite nello scontro fra due auto

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Nella serata di ieri, poco dopo le ore 22, si è verificato un altro incidente stradale alle porte di Camposanto. Lo scontro ha riguardato due auto ed è avvenuto lungo via Panaria Est, tra l'abitato del paese e la frazione di Cadecoppi.

A bordo dei due mezzi si trovavano molti passeggeri: sono infatti ben nove le persone coinvolte, tutte soccorse dal 118, intervenuto in forze insieme ai Vigili del Fuoco. Sono state ben 5 le ambulanze fatte convergere sul posto, insieme all'elisoccorso arrivato da Bologna.

Ad avere la peggio una donan di 39 anni, che è stata caricata sul velivolo e trasportata all'Ospedale di Baggiovara per essere affidata al Trauma Team. Non si trova in pericolo di vita. Ferite di media gravità sono state riportate anche da un 30enne e da un 41enne, mentre le altre persone coinvolte hanno riportato lesioni lievi.

Cinque pazienti sono stati accompagnati al Policlinico di Modena: tra loro anche due bambini piccoli di appena 1 e 2 anni e due ragazzini di 12 e 16 anni.

La strada è rimasta chiusa per un paio di ore per consentire i soccorsi e i rilievi da parte delle forze dell'ordine.

Purtroppo nella stessa zona in cui è avvenuto l'incidente di ieri sera si contano ben due vittime questo mese, per uscite di strada autonome in auto: il 34enne Diego Carfora e il 26enne Patricio Nicolas Barbieri.