Frontale sulla Panaria Bassa, grave una 25enne

Intorno alle ore 18 di ieri un suv e una utilitaria si sono scontrati mentre percorrevano la Panaria Bassa in direzioni opposte. E' accaduto in un tratto rettilineo compreso tra Villavara di Bomporto e il bivio per Bastiglia: l'impatto è stato frontale e molto violento.

Sul posto è intervenuto il 118 con due ambulanze e l'elisoccorso di Bologna, insieme ai Vigili del Fuoco e alle forze dell'ordine.

Coinvolte due persone: ad avere la peggio un'automobilista di 25 anni, che è stata caricata a bordo dell'eliambulanza e trasportata in codice rosso all'Ospedale di Baggiovara. Ferite meno gravi per un 32enne, portato in ospedale in ambulanza e a sua volta affidato al Trauma Team.

La Panaria Bassa è rimasta chiusa per un paio di ore, con diversi chilometri di coda e traffico deviato.