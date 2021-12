Incidente a Panzano, cinque persone ferite. Grave un bimbo di 6 anni

Ieri sera intorno alle ore 23 si è verificato un incidente in via Pioppa, a Panzano di Castelfranco. Lo scontro ha coinvolto tre auto, all'interno delle quali viaggiavano cinque persone.

L'impatto è stato violento ed insieme al 118 sono intervenuti i Vigili del Fuoco per estrarre i feriti dalle lamiere. I soccorritori hanno chiesto l'appoggio di tre ambulanza, un'automedica e l'elisoccorso di Bologna, Ad avere la peggio un bambino di 6 anni, che è stato portato in volo al Policlinico in codice rosso.

Feriti anche un altro bimbo di 2 anni, una donna di 33, un uomo di 32 e un ragazzo di 20 anni. Tutti trasportati in ospedale con ferite di media gravità.