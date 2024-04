Collisione in volo tra due parapendii, due feriti a Monfestino

Ieri pomeriggio intorno alle 14.30 si verificato un incidente durante una manifestazione di volo con il parapendio. A Monfestino di Serramazzoni - abituale "trampolino di questa disciplina - era infatti in corso la prima tappa del Carter 2024, che riunisce diversi appassionati di questa attività.

Per cause da chiarire, dopo il lancio due parapendii si sono scontrati, finendo per precipitare. La caduta è stata di circa 25 metri, ma le vele hanno attutito il colpo. Sul posto si sono precipitati gli uomini del Soccorso Alpino, insieme con l'eliambulanza e i sanitari già presenti a supporto della manifestazione.

I due feriti sono stati recuperati e trasportati i ospedale, una a Baggiovara e l'altro a Bologna con l'elicottero. Fortunatamente le lesioni riportate non sono particolarmente gravi e i due sono fuori pericolo.