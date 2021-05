Auto precipita in un dirupo verso Passo del Lupo, tre feriti

Soccorso Alpino e 118 sul posto per estrarre i tre giovani occupanti: nessuno sarebbe in pericolo di vita

Una vettura con a bordo tre persone, mentre stava percorrendo la strada che porta da Sestola a Passo del Lupo, giunta all’altezza dell’incrocio con Via Lago della Nina, per cause da accertare è uscita di strada ed è precipitata nella scarpata sottostante. E' accaduto intorno alle 17.40. Il 118 ha invia sul posto l’ambulanza di Fanano, l’ambulanza di Sestola la squadra del CNSAS stazione Monte CIMONE e l’elicottero di Pavullo.

Estratti dal veicolo i tre occupanti il veicolo: due donne entrambe di 24 anni e un uomo di 26, tutti residenti a Campogalliano. I tre sono stati portati all’ospedale di Baggiovara, uno in elicottero e due con le ambulanze intervenute, in codice di media gravità.