Incidente all'Acquabona di Pavullo, tre persone ferite e disagi al traffico

Questa mattina, poco prima delle ore 7, si è verificato un incidente lungo la Statale 12 (via Giardini) in corrispondenza di località Acquabona, a Pavullo nel Frignano. Due le auto coinvolte, che si sono scontrate lungo la carreggiata: la dinamica è al vaglio delle forze dell'ordine.

Tre persone sono rimaste ferite e sono state soccorse dal 118. Per due di loro si tratterebbe di lesioni non preoccupanti ed è stato disposto il trasporto in ambulanza ai pronto soccorso, mentre per una terza persona in condizioni più serie è stato fatto intervenire l'elicottero da Bologna, che ha poi potato il ferito in ospedale. Per facilitare i soccorsi sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza i veicoli incidentati.

L'incidente, gestito dai Carabinieri, ha di fatto bloccato la Statale in ambo le direzioni, creando non pochi disagi al traffico da e verso l'Appennino. Congestionata anche la viabilità "secondaria".