Frontale fra due auto, una prende fuoco: due morti sulla Pedemontana

Drammatico incidente nel cuore della notte lungo Strada Pedemontana. E' accaduto poco prima delle ore 2.00 nel tratto compreso tra lo svincolo Magazzino di Savignano e quello di via Muzza Spadetta. Da una prima ricostruzione pare che due auto che viaggiavano in senso opposto si siano scontrate frontalmente. A seguito dell'impatto uno dei due veicoli ha preso fuoco ed è stato completamente consumato dalle fiamme.

Sul posto è intervenuto il 118, insieme ai Vigili del Fuoco e ai Carabinieri. Purtroppo non c'è stato nulla da fare prt due delle persone coinvolte, un uomo e una donna che sono deceduti sul colpo. Ferito in modo non estremamente grave un terzo giovane che si trovava a bordo dell'altra vettura, che si è cappottata ed è uscita di strada, il quale è stato trasportato in elisoccorso all'Ospedale Maggiore di Bologna.

Strada Pedemontana è stata chiusa al traffico per consentire i rilievi del sinistro che sono a cura della Polizia Locale e il traffico deviato lungo la viabilità secondaria. ++ Seguiranno aggiornamenti ++