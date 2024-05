Violento tamponamento in Strada Pederzona, ferito il conducente di un furgone

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Questa mattina intorno alle 10 e 30 un violento tamponamento ha avuto luogo su Strada Pederzona: da una prima ricostruzione effettuata sul posto pare che un camion per il trasporto della ghiaia abbia urtato un furgone cassonato che poi è finito fuori strada, sul margine destro della carreggiata. Entrambi i mezzi procedevano nella stessa direzione, verso Baggiovara. Pare che il furgone stesse per svoltare a sinistra per imboccare strada Viazza di Cittanova Sud quando sarebbe stato urtato dal camion che arrivava alle sue spalle. Il conducente del camion, nel tentativo di schivare il furgone, ha scartato verso sinistra ma non è riuscito a evitare l'impatto. A riportare conseguenze il conducente del furgone, cosciente ma, pare, con gravi lesioni.

Sul posto il 118 con ambulanza e auto medica. E' stato anche chiesto e ottenuto l'invio dell'elicottero da Bologna. Sul luogo dell'incidente anche i Vigili del Fuoco che hanno tagliato la cabina di guida del furgone per consentire l'estrazione del conducente, poi caricato in ambulanza e affidato alle cure mediche. Illeso invece il conducente del camion.

Sul posto la polizia locale di Modena che sta effettuando i rilievi e ha chiuso al transito Strada Pederzona nel tratto interessato dall'incidente, deviando il traffico su percorsi alternativi.