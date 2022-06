Investiti da un'auto, gravi due anziani fratelli di Vignola

Un grave incidente ha visto coinvolti ieri mattina due anziani alla periferia di Vignola. E' accaduto in via per Sassuolo, all'altezza della rotatoria con via Falcone e Borsellino, accanto al Luna Park. Per ragioni al vaglio dei Carabinieri, i due pedoni sono stati colpiti da un'auto in transito e fono finiti a terra battendo la testa.

Mancavano pochi minuti alle ore 8 quando il 118 è stato chiamato ad intervenire con la massima urgenza. I due, fratello e sorella, sono stati caricati in ambulanza e traportati all'Ospedale di Baggiovara.

Ad avere la peggio la sorella, una donna di 88 anni, che è finita direttamente in Terapia Intensiva. Il fratello, di 82 anni, ha riportato lesioni serie e in un secondo momento è stato trasferito in rianimazione. Le loro condizioni sono preoccupanti.

Illesa l'automobilista alla guida dell'auto, che è stata sentita dai Carabinieri, ai quali spetta il compito di ricostruire la dinamica dell'incidente.