Auto si ribalta dopo lo scontro sul cavalcavia, giovane ferita a Casinalbo

Incidente in via Sant'Ambrogio, sul ponte che supera la Modena-Sassuolo. Lesioni non gravi per una automobilista

Intorno alle ore 11 di oggi due auto si sono scontrate sul cavalcavia di via Sant'Ambrogio a Casinalbo. Da una prima e sommaria ricostruzione, una Volkswagen Polo avrebbe speronato una Fiat 500 dopo essere uscita dalla superstrada ed essersi "affacciata" su via Santo'Ambrogio: la Fiat percorreva il ponte in direzione di Magreta e dopo l'impatto laterale si è ribaltata, terminando la corda alcune decine di metri dopo, sul tettuccio.

Ferita la giovane conducente della 500, presa in carico dai sanitari e dal medico del 118. Sul posto anche i Vigili del fuoco per la messa in sicurezza dei mezzi. La ragazza non avrebbe riportato lesioni particolarmente preoccupanti ed è stata trasportata per accertamenti all'Ospedale di Baggiovara. Illeso invece il conducente della Polo.

Sul posto per i Rilievi la Polizia Locale di Formigine.