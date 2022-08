Tamponamento a catena a Ponte Sant'Ambrogio, lunghe code in via Emilia

Questa mattina intorno alle 8.30 si è verificato un tamponamento a catena in via Emilia. Lo scontro è avvenuto a pochi metri dal Ponte Sant'Ambrogio, dal lato modenese e ha coinvolto quattro veicoli che procedevano in direzione del capoluogo, tre auto e per ultimo un camion che non è riuscito ad evitare in tempo il veicolo che lo precedeva.

Tre persone a bordo dei tre veicoli sono rimaste lievemente ferite e sono state accompagnate al Pronto Soccorso per accertamenti. Due le ambulanze del 118 intervenute sul posto.

I rillievi e la gestione della viabilità sono in capo alla Polizia Locale di Modena. Si procede a senso unico alternato e si registrano lunghe code in ambo le direzioni.