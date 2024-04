Incidente a Prignano, denunciato un 48enne ubriaco

La scorsa notte una pattuglia della Sezione Radiomobile della Compagnia di Sassuolo è intervenuta a Prignano sulla Secchia, dove si era verificato un incidente stradale. Sul posto i militari hanno accertato che un uomo di 48 anni alla guida della sua autovettura era andato a scontrarsi contro alcune autovetture in sosta lungo la strada.

Il conducente, sottoposto al test alcolemico, è risultato positivo con un tasso di 2,13 g/l. Inoltre è stato accertato che lo stesso guidava con patente di guida revocata e il veicolo era privo di assicurazione. Per tali motivi, la persona è stata denunciata all’Autorità Giudiziaria per guida in stato di ebbrezza alcolica e sanzionata amministrativamente per le restanti violazioni con contestuale sequestro per la confisca dell’autovettura.