Investita da un'auto in via Repubblica, muore una 61enne a Prignano

Tragedia oggi, a metà mattina, lungo via della Repubblica una delle principali vie di accesso all'abitato di Prignano sulla Secchia. Intorno alle 10.30 una donna che si trovava piedi in strada è stata travolta da un'auto. L'intervento del 118, che ha inviato sul posto anche l'elisoccorso, si è rivelato vano. Per la 61enne non c'è stato nulla da fare.

A bordo dell'auto un uomo che avrebbe perso il controllo del veicolo per cause ancora da chiarire. Sull'episodio stanno facendo luce i Carabinieri, intervenuti per i rilievi.