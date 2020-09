Pullman nel fosso dopo uno scontro con un furgone, grave incidente a Campogalliano

Grave incidente questa mattina lungo la Provinciale 13, alle porte di Campogalliano. Ad un centinaio di distanza dall'incrocio con via Fornace si sono scontrati un pullman e un furgone cabinato che viaggiavano in direzioni opposte: l'impatto è stato violento, ma non del tutto frontale. Il furgone si è girato sulal carreggiata, mentre il bus è finito nel fosso sul margine destro della strada.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con il supporto dell'eliambulanza, insieme ai Vigili del Fuoco e alla Polizia Municipale delle Terre d'Argine. Ad avere la peggio è stato il conducente del furgone, che è stato trasportato in elicottero all'ospedale di Baggiovara: ha riportato lesioni gravi ma non si conoscono le sue esatte condizioni.

La Provinciale è stata chiusa al traffico nel tratto interessato dall'incidente, con deviazioni temporanee indicate sul posto.