Pullman fuori strada a Serramazzoni, nessun ferito

La nevicata notturna sta causando qualche disagio alla circolazione in pianura e molti di più in Appennino, ma nel complesso non si segnalano situazioni di estrema criticità. Dalle prime ore del mattino forze dell'ordine e soccorsi sono stati impegnati su alcuni incidenti stradali, ma senza feriti.

A Serramazzoni una delle situazioni più critiche, che ha coinvolto un pullman. Intorno alle 8.30 il mezzo è finito con due ruote fuori strada e si è quindi bloccato lungo via Giardini, in località Fontanina. Le persone a bordo non hanno subito conseguenze.

Sul posto la Polizia Municipale del Frignano e i Vigili del Fuoco, per il recupero della corriera. Si raccomanda prudenza nella percorrenza della Giardini, completamente innevata.