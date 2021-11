A22, 39enne alla guida di un furgone muore in un tamponamento tra Carpi e Reggiolo

Poco prima delle ore 13 di oggi si è verificato un grave incidente in Autobrennero, nel tratto compreso fra Carpi e Rolo/Reggiolo. Un furgone che procedeva in corsia nord ha tamponato il camion che lo precedeva. L'impatto è stato molto violento e per il conducente del mezzo non c'è stato nulla da fare.

Vano l'intervento del 118, che non ha potutofare altro che constatare il decesso del 39enne.

Sul posto anche i Vigili delFuoco di Carpi e la Polizia Stradale. Si segnalano alcuni chilometri do coda.