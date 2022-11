Rimorchio si ribalta e perde il carico, disagi sulla Canaletto a Bastiglia

Oggi pomeriggio intorno alle ore 16.30 si è verificato un incidente che ha comportato il ribaltamento di un rimorchio lungo la Statale del Canaletto. E' accaduto poco distante dal centro di Bastiglia. Il mezzo ha perso il carico di pere che trasportava, le quali hanno invaso la carreggiata e di fatto bloccato la corsia di marcia in direzione sud.

Fortunatamente non vi sono state conseguenze per le persone. Sul posto sono impegnati gli agenti della Polizia Locale dell'Unione del Sorbara. Il traffico procede a rilento, per via del senso unic alternato, con code in ambo le direzioni.