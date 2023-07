Grave incidente fra due auto a Riolo, 51enne in Terapia Intensiva

Poco dopo le 20.30 di ieri sera due auto si sono scontrate nelle campagne di Castelfranco, mentre percorrevano via per Riolo. Ad avere la peggio una donna di 51 anni che viaggiava su uno dei due veicoli, mentre sull'altro si trovavano tre ventenni.

L'automobilista è rimasta gravemente ferita nell'impatto, ed è stata estratta dall'abitacolo per poi essere caricata a bordo di una delle tre ambulanze intervenute e trasportata all'ospedale di Baggiovara in codice rosso. La 51enne si trova ricoverata in Terapia Intensiva e in prognosi riservata.

I tre ragazzi sono invece stati soccorsi dagli altri equipaggi del 118 e trasferiti a loro volta nel nosocomio modenese. Due di loro hanno riportato lesioni di media entità, ma non si trovano in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, cui spetterà il compito di ricostruire la dinamica dell'accaduto.