Incidente a Riolunato, grave un 29enne

Incidente stradale ieri sera, verso le 20 a Riolunato in via Statale. Un’auto condotta da un 29enne, per motivi in corso di accertamento, è andata a sbattere contro la recinzione di un'abitazione. Non c’è stato coinvolgimento di altri veicoli.

Sul posto è intervenuto il 118, che ha soccorso in conducente e lo ha poi trasportato in Ospedale fino a aBaggiovara, con il supporto del medico.

Accertamenti a cura dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Pavullo.