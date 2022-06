Auto urta il muretto e finisce nella rotonda di via Divisione Acqui

Intorno alle ore 12:00 di oggi un'auto è finita nella rotatoria tra via Divisione Acqui e Strada Minutara.

Secondo una prima ricostruzione da parte dei testimoni e dei Vigili del Fuoco, la donna al volante della vettura, che procedeva su via Divisione Acqui dalla Questura verso il centro commerciale, forse per un malore avrebbe urtato il marciapiede posto nell'isola salvagente in corrispondenza dell'attraversamento pedonale. L'urto avrebbe così rotto la ruota anteriore sinistra (lato guidatore) e avrebbe fatto perdere il controllo del mezzo che avrebbe quindi arrestato la sua corsa nella rotonda, proprio contro il "monumento" Avis.

La donna al volante, sempre stando al racconto dei testimoni e Vigili del Fuoco, non avrebbe mai perso conoscenza. Sul posto è quindi intervenuta subito l'ambulanza del 118 che ha prestato i soccorsi e l'hanno poi portata in ospedale per accertamenti. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

Sul posto anche la Polizia Locale per i rillievi del caso