Auto "salta" sulla rotonda e si schianta in un cortile, grave incidente a Pavullo

Terribile incidente ieri sera alle porte dell'abitato di Pavullo, che avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche. Intorno alle ore 20.45 un suv Skoda fuori controllo ha terminato la propria corda oltre la recinzione di un'abitazione privata, verosimilmente dopo essere passato sopra l'aiuola centrale di una rotatoria, ignorando completamente la curva.

E' accaduto in via Giardini Sud, in corrispondenza della rotonda con via Garibaldi (accanto al distributore Conad). L'auto ha subito gravi danni dopo aver sfondato una recinzione metallica e aver impattato contro gli alberi del cortile privato. Il conducente è stato soccorso dal 118 dopo essere estratto dall'abitacolo grazie all'intervento dei Vigili del Fuoco, che poi hanno recuperato il suv incidentato.

La persona al volante è stata poi trasportata all'Ospedale di Baggiovara: non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto i Carabinieri per gestire i soccorsi ed eseguire i rilievi di quello che al momento si configura come un incidente autonomo.